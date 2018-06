La nouvelle vie de la ligne ferroviaire 125A

Une bonne nouvelle pour la mobilité et les navetteurs de la région liégeoise. La ligne 125A a été inaugurée en grandes pompes ce matin. Cette ligne met Seraing à quelques minutes de la gare des Guillemins de Liège, ce sera bien plus rapide qu'en bus.

Deux points d'arrêts ont été mis en fonction à Seraing et Ougrée. Pour Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège, c'est un moment important : "C’est évidemment important puisqu’il relie les 2 principales villes de la Province de Liège. Ce train a existé dans le passé mais il avait été supprimé. Il est maintenant remis en vigueur. Il fait partie du grand plan de mobilité de l’ensemble de la province et de l’arrondissement de Liège. C’est un élément fondamental."

Présent lors de l'inauguration, le bourgmestre de Seraing, Alain Mathot, se réjouit également : "Ce point d’arrêt était nécessaire pour recréer un lien direct avec un transport structurant entre Seraing et Liège. Aujourd’hui, en bus, il faut au minimum une grosse demi-heure pour arriver à Liège. Maintenant, on se retrouve à 8 minutes, c’est évidemment une transformation formidable. Un transport structurel sert aussi en termes de développement. On va pouvoir l’utiliser pour y créer des entreprises, des bureaux et du logement. C’est le fait d’avoir ce lien direct avec notamment la gare des Guillemins."