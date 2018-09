La nouvelle vie de la gare de Chaudfontaine

Une bonne nouvelle pour les habitants et surtout les navetteurs de Chaudfontaine. Dès ce lundi, la gare connait une nouvelle vie. En heures de pointe, trois trains par heure feront halte dans la cité calidifontaine, deux trains vers Liège et un vers Verviers.

il faudra 10 minutes de trajet vers les Guillemins et une quinzaine vers Verviers; des correspondances de bus sont également mises en place entre la gare et par exemple Fléron ou le SartTilman.

L'inauguration officielle aura lieu mercredi 5 septembre.

Une renaissance ?

La gare n'était plus en service depuis 1986. On pouvait toujours aller sur le quai mais seulement pour regarder passer des trains qui ne s'arrêtaient plus. C'est donc effectivement une sorte de renaissance. La voie était toujours en fonctionnement et les quais ont été refaits