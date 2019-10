Liège: la nouvelle piscine Jonfosse bientôt prête à accueillir ses premiers baigneurs

Blanche, lumineuse, spacieuse. La future piscine du quartier Jonfosse doit ouvrir ses portes dans quelques semaines. Une jolie vitrine en plein cœur de Liège pour le bureau d’études Greisch, qui fête son soixantième anniversaire cette année. L’entreprise, pourtant bien liégeoise est mieux connue pour ses réalisations internationales comme le viaduc de Millau ou le troisième pont sur le Bosphore, à Istanbul.

Un bassin de natation de 25 mètres, un bassin loisir, plus petit et enfin une pataugeoire. Dans l’eau de ces bassins, le reflet des carreaux de la grande baie vitrée. La piscine est presque prête à accueillir les futurs baigneurs… sous haute sécurité. " Il y a un système anti-noyade ", explique Denis Wuilpart ingénieur au bureau d’études Greisch. " Une multitude de caméras filment en permanence ce qu’il se passe sous l’eau. Dès que le système détecte une potentielle noyade, il envoie le signal au maître-nageur, sur un bracelet et sur un écran. Des signaux lumineux s’activent aussi sur la caméra pour indiquer l’endroit où a eu lieu la noyade. "

Système anti-noyade, bassin à débordement, cogénération

Une innovation parmi d’autres. Côté chauffage, un système de gaines micro-perforée permet de maintenir une température constante dans tout le bassin " puisqu’on brasse un grand volume d’air mais à faible vitesse ", précise l’ingénieur. " Cela évite aussi l’accumulation de chloramines ". Un système de chauffage par cogénération permet aussi " d’importantes économies d’énergie ".

La ligne d’eau des bassins est à fleur du sol. Une piscine à débordement donc, esthétique, mais surtout pratique. " A la différence d’une piscine classique on ne filtre pas que par les bouches au niveau inférieur du bassin mais aussi toutes les microparticules en suspension ", détaille Denis Wuilpart.

La réflexion sur l’acoustique du bâtiment, n’est pas non plus en reste. Une couche de cellulose apparente recouvre certains murs. L’éclairage indirect est pensé pour ne pas " éblouir ceux qui nagent le dos en compétition ".

Une offre de bains publics

Loin des clapotis du bassin, un autre espace : celui des bains publics. Des salles de bain individuelles pour les personnes précaires. " Ici il y a des douches individuelles ou alors des bains pour les mères avec enfants ", raconte Denis Wuilpart en ouvrant une à une les portes des petites salles de bain.

Avec un petit effort d’imagination, on peut aussi se représenter ce que sera le dernier espace du bâtiment. Une pièce entièrement vide pour l’instant qui doit bientôt héberger une zone consacrée au réconfort après l’effort. " Une cafétéria avec une belle vue sur le bassin ", dévoile l’ingénieur.

La piscine du quartier Jonfosse devrait ouvrir au public en janvier prochain.