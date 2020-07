La nouvelle passerelle du Parc de Séroule à Verviers était très attendue

Le parc de Séroule, c’est un poumon de 12 hectares situé sur les hauteurs de Verviers ; propriété de la Région wallonne, le lieu incite à la promenade par sa quiétude, ses grands espaces mi-pelouses, mi-prairies, sa forêt dense à flanc de colline mais aussi ses trois étangs que nourrit le ruisseau des Roittes. Il est d’ailleurs classé pour sa richesse biologique et son esthétique. Le chemin principal traversait l’étang inférieur via une passerelle en bois installée voici une vingtaine d'années ; usée par le temps plus vite que prévu, elle vient d’être remplacée par une nouvelle, à l’initiative du Département Nature et Forêt de la Wallonie qui assure la maintenance du site. Séroule est d’ailleurs le seul parc qu’il entretient en Province de Liège. 153.000 euros ont été injectés pour permettre à nouveau le franchissement des eaux tranquilles de l’étang :" c’est une passerelle dotée d’une structure métallique avec un plancher autoportant de cinq tonnes de bois, explique Xavier Weberg de la société Belgium Metal de Thimister, le fabricant de l’ouvrage, des matériaux d’une durée de vie estimée de 50 à 100 ans. Elle a été conçue en trois parties pour ne pas changer les plots qui se trouvent au milieu de l’étang ; elle est dressée au même niveau par rapport à la surface de l’eau et ses accès ont été allongés pour un meilleur confort du promeneur".

La nouvelle passerelle est un peu plus longue posée les plots de l'ancienne - © RTBF Philippe Collette Des aménagements réguliers Le parc de Séroule accueille de très nombreux promeneurs qui, tous, attendaient la nouvelle passerelle avec impatience afin de pouvoir à nouveau rejoindre le fond du parc en sécurité et accomplir une très jolie boucle en pleine végétation ; le Département Nature et Forêt de la Région, en charge de la maintenance du site, a veillé à l’esthétique du nouvel ouvrage, installé en une journée seulement, et imaginé par Didier Moray, architecte paysagiste au DNF : " L’ancienne passerelle datait du début des années 2000 et s’était fortement dégradée. La nouvelle a des caractéristiques de légèreté et de modernité pour s’intégrer au mieux dans l’environnement."