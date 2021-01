La neige, le temps idéal pour les mushers et leurs chiens de traineau

Dans l'est du pays, la neige fait le bonheur des skieurs et promeneurs. Une neige qui ravit aussi les mushers. C'est le nom donné aux conducteurs de traineaux tirés par des chiens.

Bernard, passionné de chiens de traineau

Bernard Mikel a 31 ans. Ce passionné de chiens a commencé le traineau il y 4 ans. - © RTBF

Bernard Mikel a 31 ans. Ce passionné de chiens a commencé le traineau il y 4 ans: "Le premier husky est venu, puis le deuxième, et maintenant, on est à 9".

Mais pas question pour un musher d'attacher ses chiens dans n'importe quel ordre: "Ici ce sont les deux qui tirent le plus de charge, et tout devant, ce sont les leaders qui font la direction et qui vont à gauche ou à droite quand je leur dis".

Les conditions sont optimales

C'est rare en Belgique de profiter d'une si belle neige pour le traineau: "Elle est dure assez en-dessous, ça glisse vraiment bien, c'est vraiment optimal. Quand il n'y a pas de neige, on s'entraine avec une charrette à quatre roues".

Bernard est champion de Belgique de traineau à six chiens: "Je suis allé en France pour l'entrainement, en Suède. Malheureusement, cette année, ce n'est pas possible à cause du coronavirus. Toutes les compétitions sont annulées". Mais ce que Bernard préfère, "ce n'est pas juste les courses, c'est surtout le plaisir avec les chiens. Ils ne doivent pas forcément aller vite, je veux des longues balades, et moi j'aime vraiment bien aussi la nature. Maintenant, avec la neige et les arbres, c'est comme un rêve".