On ne l'attendait plus, la neige fait enfin son retour sur une partie du pays. Du côté de la Baraque de Fraiture, plusieurs centimètres sont tombés et la couche commence à bien tenir sur les pistes de ski.

Mais cela ne fait pas que des heureux, sur les routes c'est plus compliqué. Des camions sont à l'arrêt sur l'autoroute E25. Les déneigeuses sont entrées en action.

Découvrez ici les premières images de la neige sur les hauteurs du pays