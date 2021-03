La navette fluviale postpose le lancement de sa saison

Nouveau moyen de transport à Liège : la navette fluviale sur la Meuse - JT 13h - 09/04/2017 A Liège, il n'y a pas la mer, mais il y a un fleuve, la Meuse. Depuis le début du mois d'avril, les navettes fluviales ont repris du service. C'est d'abord une attraction touristique, mais l'ambition est de faire de ces bateaux un véritable moyen de transport pour les liégeois et ainsi diminuer le nombre de voiture dans le centre-ville. Cette année, le parcours est plus long, les arrêts plus fréquents, ... Cela suffira-t-il ?