La musique vénitienne au cœur des Nuits de Septembre

Le Festival Les Nuits de Septembre se tient dans différents lieux emblématiques de Liège 6 au 28 septembre. Il met en avant les musiques qui vont du Moyen-Âge à Jean-Sébastien Bach.

Les Nuits Vénitiennes

C’est année, les musiques vénitiennes sont à l’honneur lors du festival et ce thème n’est vraiment pas dû au hasard.

Stéphane Dado (Directeur artistique du festival) : "Une partie de ma famille vit à Venise. C’est une ville que je fréquente depuis que j’ai 16 ans. Je suis allé 59 fois là-bas. J’ai appris à connaitre ses institutions culturelles et musicales, en particulier. J’enseigne aussi l’histoire sociale de la musique à Venise. Et ces raisons m’ont poussé à faire découvrir tous les grands chefs-d’œuvre méconnus issus de cette musique vénitienne. Il faut souligner que Venise est la première capitale de musique au monde. C’est la première ville qui a pensé à la manière d’utiliser la culture et la musique. Tout cela pour mettre en évidence ses institutions politiques et faire en sorte de paraître fastueuse aux yeux des autres nations. Un grand nombre de compositeurs ont d’ailleurs été financés ainsi que des chapelles musicales, des orgues et des ensembles différents pour participer à ce faste et mettre en avant la grandeur, de ce qu’on appelait, la Sérénissime à la fin de la République de Venise en 1797".

On comprend que la musique était véritablement inscrite dans l’ADN de la ville qui a, notamment, créé l’opéra publique payant au 17e siècle. Cela, avec des codes nouveaux qui sont très différents de ce que l’on faisait dans les cours à Florence. C’est l’invention de l’opéra bouffe et tragique en même temps.

8 concerts avec des thématiques différentes

Le concert d’ouverture sera donné à l’église Saint-Jacques le 6 septembre à 20h00. C’est le groupe Vox Luminis qui mettra à l’honneur "les Psaumes" de Benedetto Marcello.

"Le 18 septembre, à la Collégiale Saint-Denis, le thème mis en valeur est celui de l’émancipation des femmes compositrices à Venise, explique Stéphane Dado. Il s’agit d’un concert avec 4 musiciennes françaises qui vont réssuciter toute une série de compositrices pour nous montrer que Venise était une ville en avance sur son temps. Quant au concert qui clôture le Festival, le samedi 28 septembre à la Salle Philharmonique, il met en valeur le compositeur le plus célèbre de Venise. Il s’agit d’Antonio Vivaldi qu’on va entendre dans ses œuvres sacrées. La particularité est qu’Il n’y a pas de voix d’hommes, le chœur est chanté par 4 voix de femmes. Exactement comme on le pratiquait à Venise dans un souci, également, d’authenticité".

Le programme des Nuits de Septembre : https://www.lesnuitsdeseptembre.com/programme