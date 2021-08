La moisson de l’orge destinée à la fabrication du whisky Belgian Owl vient de s’achever

Toute l’orge destinée à la fabrication du whisky Belgian Owl a été moissonnée.

La distillerie est installée à Fexhe-le-Haut-Clocher en Hesbaye liégeoise. Elle travaille exclusivement avec de l’orge cultivée dans la région et de l’eau puisée dans le sous-sol hesbignon.

Le Belgian Owl dont les qualités sont internationalement reconnues peut ainsi se revendiquer whisky de terroir comme l’explique Etienne Bouillon, son distillateur : "Nous n’utilisons que deux ingrédients pour faire le Belgian Owl : de l’eau, nous la puisons à 38 mètres de profondeur et de l’orge. On est avec six agriculteurs. Ça augmente petit à petit. Et l’année prochaine, on fait une évolution supplémentaire puisqu’on passera de 77 hectares à 350 hectares. Ce sont les agriculteurs qui fixent eux-mêmes le prix de l’orge et si jamais, le jour du paiement, la bourse internationale a dépassé ce prix, on s’adaptera sur la bourse internationale. Notre objectif, c’est d’avoir une agriculture riche, qui va aller de l’avant. Cette année, on a moissonné 525 tonnes. C’est exactement la quantité espérée.".

Quel litrage de whisky, l’orge ainsi récoltée permettra-t-elle de produire ? Etienne Bouillon répond avec malice : "Là, je vais laisser chacun prendre sa petite calculette. Avec deux tonnes de malt, on produit 1000 litres à 70 degrés, d’un distillat qui va vieillir trois ans avec une perte de 5% l’an. J’ai tout dit !".

Quentin Degive vient de rejoindre les agriculteurs qui travaillent avec la distillerie : "Belgian Owl cherchait à avoir un peu plus d’hectares d’orge brassicole pour pouvoir répondre à la demande. Ma volonté était de diversifier un peu ma ferme. Je me suis dit : "Pourquoi pas ouvrir cette porte-là ?". C’est très, très valorisant déjà de pouvoir expliquer aussi notre métier d’agriculteur. On produit de l’orge. Pourquoi ? Ben pour faire du whisky. Et c’est très valorisant de pouvoir expliquer : "Je fais telle ou telle culture et voilà ce qu’on a comme produit fini.". On a une valeur ajoutée et c’est ce qui manque un petit peu au niveau de l’agriculture actuellement.".