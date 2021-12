La mode du gravel, même dans l’hiver ardennais

De la pluie, de la neige, de la boue. Quoi de mieux, par un temps pareil que de sortir son vélo ? Ça peut paraître un peu fou, et pourtant certains le font. Ce week-end, des mordus de vélo n’ont pas hésité à enfourcher leur gravel pour traverser les Fagnes. Ce vélo, à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT, fait de plus en plus d’adeptes.

On a pris un bain de boue et de neige

Encore 20 km avant l’arrivée, 20 km à slalomer sur des chemins humides, entre des monts coiffés de brume. Un café chaud, un morceau de tarte au riz, c’est le moment de s’accorder un peu de réconfort au ravito. " Il fait toujours beau ici ", ironise un participant venu de Metz, couvert de boue, de la tête aux couvre-chaussures. " On a pris un bain de boue et de neige sur le plateau des Fagnes. Là dans la descente on a eu vraiment froid, parce qu’il y a vraiment beaucoup d’eau. On va essayer de sécher un peu…"