La mobilité de l'après confinement commence à se dessiner, à Liège

C'est ce vendredi que le groupe de travail sur les déplacements doux a tenu sa première réunion. Il associe la ville, la région wallonne, et l'une ou l'autre association citoyenne ou d'usagers cyclistes. Le but ? Mettre en place "rapidement" des aménagements temporaires pour éviter que le déconfinement (et les restrictions dans les transports en commun) ne transforme le territoire urbain en vaste congestion automobile. La solution ? Favoriser les deux roues dans un élargissement de l'espace partagé. Comme l'explique le bourgmestre Demeyer, il ne s'agit pas de bannir la voiture, mais de la contingenter.