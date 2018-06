La menace terroriste est-elle plus importante à Liège qu'ailleurs en Belgique?

La menace terroriste est-elle plus accrue à Liège qu’ailleurs dans le royaume ? Une question qui se pose après la tuerie de Liège et les propos du tueur qui annonçait d'autres attaques. Pour les autorités liégeoises, la menace n'est pas nécessairement plus importante. Ceci dit, des précautions particulières ont tout de même été prises au niveau de la police afin de renforcer la sécurité.

Des mesures ont été prises dès le lendemain de l’attentat qui a coûté la vie à deux policières et à un étudiant. Suite à cet événement, le niveau de risque est resté au niveau Ocam 2 dans l’ensemble du pays, mais c’est bien un niveau comparable à l’Ocam 3 qui a été mis en place à Liège par les autorités locales. C’est ce que confirme Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège : "Nous avons une quinzaine d’équipes complémentaires par jour, ce qui nous permet d’avoir un niveau de surveillance et de sécurité accrue. Sur la ville de Liège, nous avons mis plus de policiers au travail."

A côté de ces mesures, un renforcement de la surveillance vidéo a aussi été mis en place, notamment pour le périmètre entourant les policiers en patrouille.