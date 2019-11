La menace d'expulsion se précise pour une famille de 8 enfants à Rotheux

Un comité local de soutien est occupé à se constituer, parmi les neupréens. Depuis le mois d’août, le service social Le Cortil a décidé de mettre un terme au bail conclu avec une famille de dix personnes, dont huit enfants. Il faut dire que l’habitation où ils résident est un "logement de transit", et que le délai de trois ans, délai légal maximal pour ce type d’occupation, est dépassé.

Le problème, c’est que Le Cortil est subventionné pour assurer un accompagnement social de ce genre de locataires, et qu’à l’approche de l’échéance, il n’a pas fait grand-chose pour les aider à se reloger. C’est un casse-tête : les propriétaires privés sont souvent effrayés à la perspective d’héberger toute cette marmaille. Le Cortil, dès lors que l’immeuble est occupé à son estime "sans titre ni droit", a décidé d’augmenter le loyer de plus de moitié, et de demander à la justice hutoise d’ordonner l’expulsion. L’audience est prévue à la mi-novembre. Il y a urgence…