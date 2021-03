La "materiotek", le nouveau concept de la Ressourcerie de Liège pour bricoler moins cher

Dans la materiotek de Grâce-Hollogne, les châssis, portes et visserie côtoient maintenant les machines à lessiver et meubles habituels. Ces objets proviennent des encombrants collectés à domicile par cette entreprise à finalité sociale. L’objectif est de les réutiliser plutôt que de les jeter. Avec cette nouvelle démarche, la ressourcerie développe donc une autre filière d’économie circulaire.

La materiotek existe depuis un mois et Paul est déjà fan du concept. Il farfouille parmi les bacs et sillonne les allées du hangar "à la recherche certains trucs, comme des châssis de fenêtre, des portes…" Il rénove un chalet et la materiotek est une véritable mine d’or pour réaliser ses travaux. "Par exemple, un sceau comme ça, avec des vis, de la récupération… Tu tries un peu et si tu devais tout acheter en magasin, tu en as vite pour 50 à 75 euros", explique-t-il.