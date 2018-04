La marque liégeoise de prêt-à-porter Made & More se relance

Moins de six mois après un brutal dépôt de bilan, une nouvelle société vient de se constituer, et de publier ses statuts, au Moniteur Belge, pour relancer la marque Made & More.

Le concept n'a guère changé: la vente, essentiellement en ligne, d'articles de mode équitables et traçables, de vêtements taillés dans des matières naturelles, dans le respect de l'environnement, dans un souci d'éthique. Et la démarche d'économie circulaire se niche jusque dans les détails: pour limiter le gaspillage et le sur-emballage, Made & More prévoit de remplacer ses cartons de livraison par le système finlandais de pochettes "re-pack", qui peuvent être réutilisées et retournées à l'expéditeur, sans frais de port.

Le lancement est prévu pour le tout début du mois de mai. La créatrice de Made & More, soutenue au départ par Meusinvest, s'est associée cette fois à un jeune entrepreneur, spécialiste du management et du commerce de détail virtuel. La notoriété de la marque, acquise au cours des premières années, devrait permettre, c'est du moins l'espoir des fondateurs, d'éviter les écueils qui ont handicapé Made & More dans sa précédente formule.