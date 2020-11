La manufacture d'orgues Thomas, à Stavelot, a fait aveu de faillite

C’est une véritable déflagration, dans le monde de la musique : la société Thomas a déposé son bilan, en début de semaine, et le tribunal de l’entreprise a prononcé la faillite. Cette firme est internationalement réputée pour la qualité de son travail, et des instruments neufs qu’elle fabrique, ou anciens qu’elle restaure. Elle emploie une quinzaine de personnes, des artisans d’art pour la plupart.

Voici une dizaine d’années, elle a décroché une commande pour une cathédrale monégasque, ce qui a décuplé sa notoriété, et a amené une clientèle importante, allemande, suisse, polonaise, française ou norvégienne. Mais les résultats financiers ont connu des déséquilibres de plus en plus prononcés. Les derniers chiffres laissent apparaître des pertes cumulées de plus d’un million, et des dettes à court terme d’un montant proche.

Le curateur qui a été désigné ce lundi se donne quelques jours pour examiner la possibilité d’une poursuite des activités.