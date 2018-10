La majorité absolue ne s'ouvrira pas à une autre liste à Hannut

A Hannut, la liste MayeuR emmenée par le bourgmestre réformateur sortant Manu Douette a décroché 15 sièges, en obtenant 52,65% des suffrages. Il y a 6 ans, le MR avait eu 55,26% et le même nombre de sièges. Avec 3464 votes de préférence, Manu Douette obtient le meilleur score de sa liste (et le meilleur score parmi tous les candidats hannutois), il restera donc bourgmestre. Mais les élus ont décidé de ne pas ouvrir leur majorité, contrairement aux législatures précédentes. Une décision qui a été prise après l'annonce des résultats.

La liste du Mayeur conforte donc sa mainmise sur le territoire hannutois. Une situation qui a changé la donne et encouragé cette majorité à ne pas s'ouvrir à une autre liste, en restant seule aux commandes.

"J'ai un collège avec trois nouveaux échevins dont deux jeunes (22 et 26 ans). On a également pas mal de nouveaux conseillers. Quand on ouvre la majorité, il faut se passer d'une personne, d'une qualité qui est autour de la table du collège. On trouvait ça dommage. Ce sont des gens qui peuvent apporter un plus dans les dossiers. On a pris cette décision ensemble", a confirmé le mayeur.

Qui plus est, vu la dégringolade du PS, il était difficile pour le MR de poursuivre avec ce partenaire. "Il y a une nouvelle dynamique dans notre groupe, une belle cohésion. C'est la deuxième fois qu'on a 15 sièges."

Martin Jamar, 26 ans, fils de l'ancien bourgmestre et actuel gouverneur de la province de Liège, a obtenu le deuxième meilleur score de la liste. "Je le voyais arriver, son score ne m'étonne pas. C'est quelqu'un de très investi dans la vie associative. On ne fait pas un score pareil juste sur un nom. D'ailleurs, à ma première participation aux communales, j'ai fait un score semblable au sien."

Si le MR décide de faire cavalier seul cette fois, c'est, selon le bourgmestre, parce qu'il a un collège fort, capable de porter des dossiers et de poursuivre dans la lignée du travail accompli jusqu'à présent.

La liste citoyenne H+ à orientation humaniste a fait le deuxième mailleur score avec cinq sièges. Trois d'entre eux faisaient déjà partie du conseil communal comme cdH. Ils resteront cette fois encore dans l'opposition malgré cette première remarquée en tant que liste citoyenne.

Le PS, l'actuel partenaire de majorité es réformateurs, dégringole donc et connaît un recul d'un peu plus de 5%. Il passe de 20,10% à 14,67%. La conséquence est importante en termes de sièges puisque les socialistes ne conservent que 3 des 5 sièges qu'ils détenaient depuis 2012.

Ecolo obtient 11,42%, contre 9,90% en 2012, et conserve ses 2 sièges.

Enfin La Droite pointe à 2,53% et ne décroche pas de siège.