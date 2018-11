La maison Strebelle, au Sart-Tilman, est vendue

Elle date du début des années '80. Elle a été conçue, pour son usage personnel, par l'architecte et urbaniste Claude Strebelle, l'homme qui a planifié et dessiné le domaine universitaire du Sart-Tilman et la place Saint-Lambert.

Cette maison est une oeuvre d'art. Après le décès de son créateur, elle a longtemps cherché un acheteur. D'abord mise à prix à un million et demi, puis à un million, elle vient enfin de trouver preneur, pour la somme de 835.000€. C'est l'agence Sodimo qui l'annonce. Elle reste d'une extrême discrétion sur l'identité du nouveau propriétaire. Elle signale simplement qu'il s'agit d'un couple de liégeois, qui a l'intention d'habiter les lieux.

Depuis quelques semaines, des transactions immobilières de ce niveau semblent se multiplier dans l'agglomération liégeoise, puisque très récemment encore, un appartement au-dessus de l'ancien Grand-Bazar a changé de mains, pour la somme de trois quarts de million.