La Maison du Prince à Verviers a été entièrement restaurée

C’est une des plus anciennes maisons de Verviers et elle vient de connaître quatre années de restauration totale. Un travail assez remarquable qui a nécessité des recherches pour aboutir à un aspect proche de l’origine.

La Maison du Prince, c’est son nom en raison de son occupation historique par les Princes-Evêques de Liège lorsqu’ils se rendaient à Verviers, date de 1528 et est partiellement classée.

Aujourd’hui, le bâtiment est entièrement restauré, dans un aspect proche de l’origine. Cela se marque notamment par la teinte claire et vive de ses colombages, une teinte identique à celle d’origine.

Pour arriver à ce résultat, de nombreuses recherches ont été nécessaires. Il a aussi fallu s’adapter à certaines surprises : "Notre plus grosse surprise fut de découvrir sous un essentage de zinc peint de 1880 et derrière des contre-cloisons le pan de bois dans sa configuration la plus ancienne, donc avec des traces d’outils, de volets, des petits détails tels que des feuillures de vitraux. Ces petits détails mis au jour nous ont permis de reconfigurer le projet en cours de route pour restituer l’état le plus ancien connu et documenté ", explique Michaël Laurent, l’architecte du projet.

La Maison du Prince, située rue de la Tuilerie, va maintenant accueillir deux bureaux et deux logements.