La Maison du Parc Naturel de Botrange reste ouverte aux promeneurs malgré l’interdiction de circuler dans les Fagnes

Durant les deux derniers week-ends, le haut plateau des Fagnes a été interdit à la circulation automobile. Seuls les riverains et les services des TEC pouvaient y circuler, ce qui a eu pour effet d’isoler en quelque sorte la Maison du Parc de Botrange, qui est pourtant un point de chute important pour les promeneurs.

Sa fréquentation est donc limitée les week-ends, mais l’accueil de la Maison du Parc reçoit en revanche de très nombreux appels et e-mails de touristes qui veulent se rendre dans les Fagnes le samedi ou le dimanche. Les responsables tentent d’en les dissuader comme l’a expliqué Jean-Michel Despontin, directeur adjoint de la Maison du Parc : "Il faut savoir que les réserves naturelles, ce sont 5400 hectares sur le haut plateau, mais que le parc naturel, c’est 75 000 hectares, 12 villages, 59 hameaux et des zones de nature immaculées, où la neige est intacte. Donc essaye de dire : ‘Si vous venez de Verviers en direction de Saarbrücken sur l’E42, ne vous arrêtez pas à la sortie Spa mais allez au-delà, du côté de Saint Vith dans la vallée de l’Our, et là, vous y trouverez des endroits magnifiques !’"