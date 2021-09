La maison des jeunes de Bressoux est sens dessus dessous

Vendredi, des serruriers ont dû intervenir pour sécuriser les lieux. Grilles enlevées, porte forcée, fenêtre brisée, alarme désactivée : une sorte de prise d’assaut, qui n’est pas du vandalisme ordinaire.

Que se passe-t-il dans ce quartier dit sensible ? La maison des jeunes, qui a déjà connu plusieurs jours de fermeture en début d’été pour "raisons techniques" traverse une crise profonde, et le malaise dure depuis plusieurs mois. Le conseil d’administration est apparemment complètement dépassé, en proie à des rivalités personnelles, politiques et peut-être communautaristes. Il aurait dû se réunir ce dimanche soir. Il a été annulé. La situation de trésorerie est délicate depuis que le ministère a suspendu puis retiré son agrément pour cause de gestion déficiente. Les subventions n’ont donc pas été versées. L’argent manque pour financer les activités et les services aux usagers, ce qui indigne de nombreux bressoutois, qui se sentent dépossédés d’un outil plus que nécessaire dans cette banlieue dont sont parties, dans un passé récent, plusieurs révoltes ou émeutes. La ville qui jusqu’ici s’est refusée à toute ingérence, annonce une reprise en main pour la fin de la semaine.