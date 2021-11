La Maison des familles du CHC MontLégia à Liège: un hôpital pour se sentir un peu comme chez soi

C'est une "maison" abritée par la nouvelle clinique du MontLégia à Liège: la Maison des familles. Cette structure intégrée au sein du CHC accueille des personnes, des familles, dont un enfant, un parent est hospitalisé, parfois durant plusieurs mois. Les 9 chambres hotellières qui y ont été aménagées permettent d'être présent 24 heures sur 24. Cette maison des familles est aménagée à proximité du service de néonatalogie, de la maternité et de la pédiatrie. Ce n'est pas un hasard car la majorité des familles qui occupent ces chambres accompagnent un enfant hospitalisé. C'est le cas d'une maman de 35 ans venue de Tongres. Son bébé est un très grand prématuré, né à 25 semaines et toujours en néonatalogie: "Cela fait 3 mois que je suis ici. J'ai un autre fils de 6 ans qui peut aussi venir dormir ici quand il le souhaite, c'est le cas pendant les vacances. Pour moi, c'est très important de pouvoir rester entourée de mes enfants. Ici c'est comme un petit studio, un petit hôtel"

Les chambres de cette Maison des familles sont effectivement aménagées comme des chambres d'hôtel, avec en plus des espaces de vie communs: cuisine, salle à manger, un salon de détente avec télévision, bibliothèque, un autre avec coin jeux pour enfants. "C'est vrai que ça reste des chambres à l'hôpital mais on a vraiment essayé que les familles se sentent un peu comme chez elles, on a par exemple installé des lampes qui font penser à une habitation classique ou à une chambre d'hôtel", précise Marie Daenen, infirmière du service social. "On ne vient jamais de gaité de coeur à la clinique", poursuit Liza Niccoli, responsable de cette Maison des familles, "une hospitalisation est très souvent source de stress, d'anxiété et de problèmes d'organisation en tout genre, donc proposer une structure qui permette aux familles de loger sur place est un facteur tranquillisant, tant pour les proches que pour les patients".

Les nuitées dans cette Maison des familles sont couvertes par l'assurance hospitalisation.