La MADO, c'est le nom de la nouvelle « Maison de l'Adolescent » à Liège

Cette structure d’accueil, d’écoute et d’accompagnement s’adresse aux jeunes et à leurs proches. Elle est installée au centre J, Boulevard d’Avroy. C’est la 5e crée en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Hier, c’était l’inauguration de ce bâtiment. Une inauguration en présence de candidats aux élections et qui semblait un peu précipitée à quelques jours du scrutin. La Mado n’a, par exemple, pas encore de logo.

Quel sera le boulot de cette Mado, qui emploie notamment une psychologue et 2 assistantes sociales ? C’est la question posée à Catherine Barcics, la coordinatrice : « La Mado s’adresse aux adolescents et aux jeunes de 11 à 22 ans pour tout type de demandes d’aide par rapport aux difficultés qu’ils vont rencontrer dans la vie quotidienne. C’est à la fois un centre d’accueil pour les ados mais aussi pour les proches des adolescents qui auraient des besoins et qui les accompagnent dans leur trajectoire ».

L’an dernier, 17 mille personnes ont poussé la porte du Centre J qui abrite désormais cette Mado.