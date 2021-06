La MADIL : le nouveau projet liégeois pour apprendre à manger local, sain et pas cher

Se nourrir sainement, avec des légumes locaux et des plantes fraîchement cueillies : cela n’est pas réservé à ceux qui ont les moyens. C’est en tout cas, le message que compte colporter un nouveau projet de la ville de Liège, du CPAS et de la ceinture Aliment-Terre. La maison de l’alimentation durable et inclusive de Liège vient de voir le jour, la MADIL pour les intimes. Un projet sur 3 ans qui propose des ateliers pour apprendre à cuisiner équilibré, avec des produits locaux ou récoltés soi-même, pour pas cher.​​​

Attrapez votre panier et ouvrez bien vos oreilles, Joëlle Beaujean, l’animatrice du projet, vous emmène. Une balade dans un cadre champêtre en pleine ville, parmi les fleurs colorées et où les effluves des plantes aromatiques viennent caresser vos narines. "Voilà notre amie l’ortie", présente l’animatrice avec enthousiasme. "C’est une plante super connue, qui contient plus de calcium que dans le lait, et plus de fer que dans les épinards."

Sous les pieds se cachent de véritables trésors culinaires. "Nous allons repérer les plantes dans la nature et je vais leur expliquer à quoi elles servent et ce qu’elles peuvent nous apporter", explique la guide. "Par exemple : la bourrache. C’est une planche très décorative avec ses belles fleurs bleues et qui est comestible aussi. Il y a même une petite légende qui nous raconte que quand on en mange sept fleurs d’affilée, on rencontre le prince charmant dans l’année !"