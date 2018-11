La "loi Lizin" a vingt ans: la fin de l'excuse légale d'adultère pour cogner sa femme

C'est d'ailleurs, selon Claire Gavroy, l'un des article de la "loi Lizin" qui a suscité le plus de débats au Sénat et à la Chambre, et qui a retardé l'adoption du texte: "On sait que les femmes, à l'époque et toujours encore aujourd'hui, hésitent à déposer plainte, à se constituer partie civile, parce qu'elles ont peur de représailles. Et donc, autoriser des associations de défense de victimes à ester en justice à leur place, c'était vraiment très important"