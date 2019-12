La location des piscines liégeoises bientôt beaucoup plus chère pour les clubs sportifs

Les nageurs liégeois ont hâte d’y faire leurs premières longueurs. La toute nouvelle piscine Jonfosse doit ouvrir très bientôt, le 18 janvier. Revers de la médaille : la location des piscines de la Ville coûtera bientôt beaucoup plus cher pour les clubs sportifs.

Les responsables des clubs viennent de l’apprendre : bientôt louer quelques lignes ou la piscine entière pour leurs entraînements leur coûtera bien plus cher. Un changement effectif dès le premier janvier, qui concerne les trois piscines gérées par la Ville de Liège : Outremeuse, Grivegnée, et la nouvelle piscine Jonfosse.

On ne pourra pas survivre à cette hausse des tarifs

Jusqu’ici, le club de plongé le Narval payait 24 euros pour occuper la piscine d’Outremeuse pendant une heure. Bientôt, ce sera 64 euros. Presque trois fois plus. Francesco Tuzzolino, le président du club est furieux et surtout inquiet. " Nous, on ne pourra pas survivre à cette hausse des tarifs. Nous avons des étudiants qui ne sauront pas payer cette somme. Ils ne prendront plus leur cotisation chez nous et sans membre, on ne peut pas exister. "

Autre exemple, jusqu’ici un club de natation ne payait rien pour un cours donné à des enfants. Désormais, ce sera 28 euros de l’heure.

La Ville justifie ce choix : les tarifs pratiqués jusqu’ici étaient très démocratiques, bien inférieurs à ce qui se pratique ailleurs. Ils n’avaient plus été augmentés depuis des années. Mais aujourd’hui, les finances ne suivent plus. La construction de la toute nouvelle piscine Jonfosse a coûté cher et puis la piscine d’Outremeuse doit être rénovée bientôt.