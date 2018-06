La liste "Soumagne Demain" est prête pour les communales

La liste "Soumagne Demain" pour les prochaines élections communales est complète. Elle sera menée par le chef du groupe MR au conseil communal, Benjamin Houet. Avec une moyenne d’âge de 45 ans, on peut y retrouver 13 hommes et 12 femmes issus de nombreuses catégories socio-professionnelles. Les candidats sont impliqués dans les milieux associatifs, sportifs ou culturels soumagnards; certains sans affiliation politique, d’autres sont issus du Mouvement Réformateur. Cinq conseillers communaux MR et deux conseillers de CPAS MR sortants figurent sur la liste.

L’objectif de Soumagne Demain est "d’apporter du changement dans une commune qui connaît d’importantes difficultés de gestion depuis 2013 " précise la tête de liste, Benjamin Houet.