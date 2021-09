La ligne 44 Spa-Pepinster rouverte lundi : visite du chantier d’Infrabel

La SNCB promet de rouvrir la ligne 44 à la circulation dès lundi matin. Les voies entre Spa et Pepinster avaient été très abîmées par l’inondation de juillet dernier. Il a fallu reconstruire un pont à hauteur de l’arrêt Pepinster-Cité. Nous avons pu visiter l’impressionnant chantier du chemin de fer à l’arrêt Pepinster-cité.

Ce chantier, c’est une ruche où s’activent plusieurs dizaines d’ouvriers en fluo jaunes dans le bruit assourdissant des chalumeaux. Bulldozers et grues à nacelle dansent autour d’un pont tout neuf qui n’était pas là la semaine dernière. "Ce pont, il a été totalement reconstruit" s’enthousiasme le porte-parole d’Infrabel Frédéric Sacré. "Les ouvriers sont occupés à protéger le béton par des couches d’étanchéité – du roofing – et une fois que ces couches d’étanchéité sont posées, on peut à ce moment mettre les éléments de la voie, le ballast qui est le tapis de cailloux sur lequel les rails reposent. On avait dit qu’on tiendrait le délai du 4 octobre et on va le tenir."

"Nous en sommes aux finitions" appuie Fabrice Cornet, manager génie civil Infrabel. L’ancien pont de chemin de fer sur la Hoëgne avait un siècle. L’inondation de juillet l’a arraché. La rivière a abîmé la voie en plusieurs autres endroits entre Pepinster et Theux où Infrabel réfectionne le passage à niveau. "Les caténaires seront réparées les nuits de jeudi et vendredi et une partie du week-end. Et pendant le week-end, les équipes contrôleront toute la signalisation."

Au-dessus des futures voies, deux ouvriers s’affairent dans une nacelle. Ce sont des "monteurs en caténaires" explique leur responsable qui n’a : "jamais vu autant d’hommes de métiers différents travailler en même temps sur un seul chantier".

Le premier train entre Spa et Pepinster est annoncé pour lundi matin.