La liaison E25-E40/A602 fermée quatre nuits pour entretien trimestriel

La liaison autoroutière E25-E40/A602 à Liège sera fermée durant quatre nuits du lundi 6 décembre au vendredi 10 décembre dans le cadre de son entretien trimestriel, a annoncé vendredi la Sofico, en charge de l'infrastructure.

Afin de limiter l'impact sur le trafic, la liaison sera totalement coupée à la circulation de 22h00 à 6h00 pour effectuer les travaux. Une fermeture progressive des accès est prévue dès 20h30 tandis que la réouverture progressive est envisagée dès 5h00 du matin.

Cette fermeture portera sur les deux sens de circulation, entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°39 "Chênée". Les déviations habituelles seront mises en place via l'A604.

Il s'agit notamment d'effectuer divers nettoyages, l'entretien de la ventilation ainsi que des équipements électromécaniques. "Ces opérations sont nécessaires pour assurer les conditions de sécurité requises pour circuler sur la liaison E25-E40/A602", estime la Sofico.

La circulation sera également perturbée aux abords du chantier. "Dans une optique d'optimalisation des chantiers, la signalisation pourra être étendue dans les zones d'approche de la liaison (entre les sorties "Embourg" et "Chênée" et entre les sorties "Bonne Fortune" et "Avroy/Laveu" dans les deux sens de circulation) pour effectuer d'autres travaux d'entretien", précise encore la société. "Une seule bande de circulation sera parfois accessible dans ces zones d'approche. Des accès et sorties situés dans ces zones pourront être fermés pendant certaines nuits. Des déviations locales seront alors mises en place."

Cette liaison avait été inondée lors des intempéries de juillet qui avaient frappé la région liégeoise. Les dégâts étaient tels qu'elle avait été fermée jusqu'à la mi-octobre. Elle avait nécessité à elle seule un budget de 55 millions d'euros pour les réparations, de nombreux équipements ayant été dégradés.