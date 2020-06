La liaison E25-E40 a 20 ans, des travaux d'entretien trimestriels nocturnes y sont en cours

La liaison E25-E40 fête actuellement ses vingt ans. Elle a été le chaînon manquant sur l’axe autoroutier Amsterdam-Milan. Depuis sa mise en service en juin 2000, la liaison est l’objet tous les trimestres de quelques nuits de fermeture pour permettre des travaux d’entretien. C’est le cas en ce moment, depuis samedi et jusqu’à dimanche midi. La nuit dernière, un nouveau revêtement asphalté a été posé à une entrée du tunnel de Cointe. " C’est l’accès Val Benoît, nous y réhabilitons le revêtement et nous l’avons également légèrement élargi pour des raisons de sécurité. Les équipes s’activent ici pour poser les dernières couches puisque cet accès comme le reste de la liaison sera rouvert ce matin à 6 heures. ", explique Héloïse Winandy, la porte-parole de la SOFICO. D’autres types de travaux sont aussi menés durant ces nuits de fermetures. " Il y a, par exemple, le nettoyage de la liaison, donc on va nettoyer les parois des différents tunnels, on va brosser, curer les avaloirs, on va également réaliser de la maintenance au niveau de l’électromécanique. Les services de secours en profitent aussi généralement pour effectuer toute une série d’exercices. ", détaille Héloïse Winandy.

Asphaltage à l'accès Val Benoït - © RTBF - Martial Giot Sept nuits de fermeture pour les travaux d’entretien trimestriels actuels, c’est plus que la moyenne. Housseine Kadioglu est le chef du district autoroutier de Liège : " On a deux nuits supplémentaires, parce qu’on a également quelques remplacements d’équipements électromécaniques qui interviennent pendant ces fermetures-ci. " Héloïse Winandy complète : " De plus en plus, on a eu tendance à ajouter quelques nuits en plus effectivement suite aux nombreuses opérations à mener dans la liaison et notamment les réhabilitations de revêtement. "

Dans le tunnel de Cointe - © RTBF - Martial Giot En 20 ans, plusieurs améliorations ont été apportées sur la liaison. " Notamment, par exemple, les traitements d’obstacles dans les îlots qui ont été équipés d’absorbeurs de chocs, nous avons équipé la liaison de radars tronçons, nous avons amélioré les marquages, nous avons utilisé des marquages à haut rendement de réflexion, nous avons amélioré nos procédures d’intervention de sécurité en collaboration avec tous les services de secours, les caméras ont été améliorées. ", explique Housseine Kadioglu, " Dans les prochaines années, tous les équipements électromécaniques vont être upgradés donc renouvelés avec les nouvelles technologies actuelles. " Rudi Noël, responsable d’exploitation trafic et technique ajoute : " Ici dernièrement, on a renouvelé tout le central téléphonique qui permet de relier tous les téléphones de secours, tous les téléphones dans les locaux techniques. On est passé à du matériel digital, alors qu’au départ c’était encore du matériel analogique. Des transformations de ce type là se font, des renouvellements de matériel informatique, donc ce n’est pas perceptible en tant que tel. Mais il y a des travaux qui vont être réalisés dans les prochains trimestres et les prochaines années, typiquement l’éclairage qui est encore fluorescent, en éclairage de base, va être remplacé par du LED, là ce sera beaucoup plus visible évidemment. "