La légende de la Coccinelle, de 1946 à 1978, exposée au Malmundarium

L'exposition se tient sur deux niveaux: le cloître au rez-de-chaussée et au deuxième étage sous les combles - © RTBF - Philippe Collette

Des Cox grandeur nature, des modèles réduits, photos, accessoires,…

Le Malmundarium n’a pas lésiné sur la place qu’occupe l’événement puisque le parcours s’étend sur la quasi-entièreté du cloître au rez-de-chaussée mais aussi au deuxième étage dans la salle des expositions sous les combles ; du reste, c’est la plus grande expo en surface montée par le Malmundarium depuis son ouverture, et à vrai dire, c’est une réussite : à travers des archives, photographies, vidéos, miniatures, pièces de collectionneurs, l’exposition propose un retour sur l’histoire fabuleuse de la Cox, ses débuts sous le régime nazi et son développement exponentiel dès 1946 ; en quittant l’expo, vous saurez tout sur la voiture mythique de Volkswagen qui a été fabriquée pendant 64 ans et 3 mois, ce qui restera probablement un record :" Nous avons pu bénéficier de prêts de collectionneurs et on sait qu’ils sont nombreux, et de l’aide de l’importateur VW en Belgique, partenaire de l’exposition, explique Sébastien Guns de l’équipe du Malmundarium, des modèles réduits et des Coccinelles en taille réelle, des moteurs, des pièces, un châssis, etc. Quant aux documents d’époque et les vidéos, elles proviennent évidemment d’Allemagne en particulier des archives fédérales allemandes. Une fois toutes ces pièces rassemblées, notre équipe s’est chargée de la conception de l’exposition qui est donc une vraie production du Malmundarium."