La justice liégeoise statuera ce mardi sur la responsabilité de l'Etat dans le dossier Amrani

La quatrième chambre du tribunal civil de Liège rendra mardi sa décision sur la responsabilité de l’État Belge, telle que plaidée par les avocats des 22 demandeurs à la cause, dans la tuerie survenue le 13 décembre 2011 Place Saint-Lambert à Liège, qui avait fait cinq morts et 130 blessés. L'auteur, Nordine Amrani, avait retourné l'arme contre lui pour se suicider. Une sixième victime avait été découverte dans un hangar appartenant au tueur.

Les avocats des victimes ont pointé des manquements du tribunal d'application des peines dans le cadre de la libération conditionnelle du tueur mais également au niveau du respect des conditions imposées à la suite de cette libération.

Selon Me Wilmotte, qui défend les intérêts des familles Leblond et Kremer, dont un des enfants est décédé, cette série de manquements a permis à l'auteur de la tuerie d'agir impunément alors que plusieurs voyants s'étaient allumés durant l'année qui a précédé le drame.

Outre les investigations insuffisantes qui ont permis la libération, l'avocat pointe un intérêt non dissimulé pour les armes, l'absence de perspective de reclassement et le risque de nouvelles infractions graves, deux arguments avancés par le parquet.

Dans les faits, Nordine Amrani ne disposera pas d'un contrat de travail, il fréquentera des ex-détenus et commettra en outre des faits de mœurs sur un mois seulement avant la tuerie. Pour les demandeurs, Nordine Amrani aurait dû être aussitôt incarcéré et passer tout aussi rapidement devant le tribunal d'application des peines pour la révocation de sa libération.

"Ce drame n'était pas quelque chose d'imprévisible et il faut que cela cesse. Certes, les moyens alloués à la justice et à ses assistants ne permettent peut-être pas de faire un travail efficace à 100% mais il faut y remédier", avait reconnu Me Wilmotte, réclamant la condamnation de l’État belge dans ce drame.

Le SPF Justice estime pour sa part qu'il n'existe aucun lien causal entre les faits commis par l'auteur de la tuerie de Liège en décembre 2011 et les griefs énoncés répondant point par point aux arguments des demandeurs. "C'était totalement imprévisible et on ne peut reprocher à l’État une responsabilité objective lors de faits de ce type", avait conclu Me Preumont.