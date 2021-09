La justice liégeoise fait ses comptes : plus de 20.000 dossiers d’infractions "sanitaires"

La séance de rentrée de la cour d’appel de Liège a été d’une solennité "dépouillée" cette année. Le nouveau procureur général Pierre Vanderheyden, après un hommage appuyé à son prédécesseur, dont il a loué l’action "en toute indépendance, et dans le souci de sauvegarde de la société démocratique", s’en est tenu à l’obligation légale : dresser un rapport sur la manière dont la justice a été rendue, et sur les éventuels abus qu’il aurait constatés. En l’occurrence, pas le moindre.

Les statistiques peuvent paraître arides, mais elles ne manquent pas d’intérêt. Sur l’ensemble des trois provinces du ressort, plus de 110.000 nouvelles affaires correctionnelles ont été introduites en un an. Et un dossier sur cinq concerne la santé publique, c’est-à-dire des infractions aux normes sanitaires : une hausse vertigineuse. Le confinement s’est invité d’une autre manière dans le travail des magistrats. Au niveau pénal, les vols avec violence sont en baisse de 18%, et les faits de stupéfiants de 9%, une diminution attribuée à la suppression des festivals et à la fermeture des frontières.

L’arriéré, pourtant, ne se résorbe pas ; la faute à la dégradation des conditions de travail dans les palais, les greffes et les prétoires. Un dernier chiffre interpelle : devant les tribunaux de la jeunesse, dans huit cas sur dix, ce sont des garçons qui comparaissent, notamment pour des atteintes à la sécurité publique, alors que les filles sont davantage concernées par des atteintes aux libertés individuelles, comme le harcèlement.