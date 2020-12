La justice liégeoise a ouvert une nouvelle instruction contre de Licio D'Onofrio

C’est un délit plutôt inhabituel, l’usure, a été invoqué lors d’une perquisition dans les locaux de Licio D’Onofrio voici quelques mois. L’usure est défini par l’article 494 du Code pénal : ce qui est puni, c’est le prêt d’une somme d’argent à des taux d’intérêt dépassant le taux maximal déterminé par la loi. Il s'agit d’empêcher quiconque de tirer un profit abusif de la faiblesse d’une personne criblée de dettes ou de son urgence à sortir d’une délicatesse de trésorerie.

Le cas est légèrement différent. C’est au départ d’un soupçon de délit d’initié que cette "affaire dans l’affaire" a éclaté. François Fornieri, le patron du groupe pharmaceutique Mithra, est suspecté d’avoir organisé un rachat massif d’actions de sa société, juste avant l’annonce officielle d’un juteux contrat, ce qui a fait bondir le cours de Bourse, et permis d’empocher, à la revente, une coquette plus-value. Si c’est avéré, c’est interdit. L’intéressé a toujours démenti. Mais apparaît qu’un montant d’un million, d’origine douteuse, a transité sur le compte en banque de l’épouse d’un dentiste de ses amis. Et c’est dans ce montage que Licio D’Onofrio, proche de François Fornieri, serait intervenu, par une avance de fonds, contre une très forte rétribution. Un taux qualifié d'usuraire.

Les conditionnels et la présomption d’innocence restent de mise : le magistrat en charge de ce dossier, spécialiste des enquêtes financières, se montre généralement très taiseux et suspicieux envers la presse. On n'a pas pu recueillir le moindre début de commentaire de la justice liégeoise. Peut-être est-elle toujours dans la frustration d’avoir dû boucler les investigations sur des fraudes aux transferts de joueurs de foot par une simple transaction avec Licio D’Onofrio. Peut-être espère-t-elle, cette fois, l’avoir… à l’usure.