La journée du pompier: mécontentement à Huy et Hamoir

C’est la journée du pompier, ce vendredi, et les hommes du feu de Huy et de Hamoir ont profité de l’occasion pour exprimer leur mécontentement. Ils se plaignent d’un manque d’effectifs et de moyens, qui menacent le service de secours au citoyen. Ils accusent leur commandant de zone de systématiquement sous-estimer les analyses de risques et les plans de charges de personnel. Ils dénoncent surtout les conditions de travail dans leurs casernes, avec à l’appui des rapports multiples d’inspection de divers organismes. Absence de porte coupe-feu pour un dortoir -mixte- qui communique avec un garage, sanitaires non conformes, absence de couverture anti-feu dans le coin cuisine d’une chambre de garde, défaut de prévention de la legionellose dans des douches, câblages électriques apparents, voilà quelques uns des manquements établis. Les quinze bourgmestres de la zone ont été avertis, mais n’ont pas réagi. En conséquence, un mot d’ordre de boycott des " portes ouvertes " prévues à la caserne de Huy a été lancé par le syndicat libéral et le syndicat socialiste.