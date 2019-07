La Haute école de la province de Liège se hisse à la 6e place au Shell Eco Marathon

L'équipe de la Haute école de la Province de Liège (HEPL) a décroché la 6e place dans sa catégorie lors du Shell Eco Marathon, qui se tenait du 1er au 5 juillet à Londres, selon un communiqué de Shell publié lundi. Au total, six équipes d'étudiants belges ont participé à cette compétition, dont l'objectif est de créer un véhicule qui parcourra la plus longue distance possible avec seulement un litre de carburant ou son équivalent.

La compétition est divisée en deux catégories: la première, "prototype", met à l'essai des voitures futuristes très légères et efficaces en énergie, tandis que la seconde "UrbanConcept", regroupe des véhicules relativement similaires à une voiture citadine classique. Plusieurs types de sources d'énergie peuvent être utilisées: essence, batteries électriques et bioéthanol.

Seules deux équipes belges concourraient cette année dans la catégorie "Prototype". L'équipe EcoMotion de la HEPL, qui en était à sa 9e participation, s'est classée 6e du classement grâce à une performance de 1.861 km/l, soit 427 km de plus que l'édition précédente. Une prouesse technique qui lui a permis de grappiller une place dans le classement par rapport à l'année dernière. L'autre équipe belge en compétition dans cette catégorie, celle de l'Ecam Bruxelles, a elle terminé à la 19e place avec un résultat de 404 km/kwh obtenu avec un véhicule doté d'une batterie électrique.

Quatre équipes belges ont par ailleurs pris part à la compétition dans la catégorie "UrbanConcept". L'équipe de Thomas More (Anvers) affiche le meilleur résultat et se glisse à la 6e position avec son véhicule fonctionnant à l'essence, qui a parcouru 119 km/l, soit 5 km de plus que l'année dernière. Elle est directement suivie par l'équipe de l'Université de Mons, qui a parcouru avec un véhicule à essence 106 km/l. L'équipe de l'Université de Liège perd quant à elle 6 places dans le classement par rapport à l'an passé et finit 10e avec sa voiture équipée d'une batterie électrique, laquelle a réalisé 126 km/kwh. Enfin, l'équipe de la Haute école Vives de Courtrai a parcouru 45 km/kwh avec un véhicule doté d'une batterie électrique. Elle se retrouve à la 14e place de sa catégorie.

Au total, 141 équipes d'étudiants de collèges et d'universités de 28 pays européens participaient à l'événement. C'est l'équipe française du Lycée Saint-Joseph La Joliverie (Pays de la Loire, nord-ouest de la France) qui a, cette année, décroché la première place du podium avec son véhicule "Prototype". Celui-ci a accompli 2.734,96 km/l, soit l'équivalent de la distance entre Bruxelles et Barcelone aller-retour, avec un seul litre de carburant.