La Haute École de la Province de Liège devient éco-responsable

La Province de Liège entend réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en investissant dans des projets visant à économiser l'énergie. Les travaux qui ont été exécutés à la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL), dans le cadre du projet européen "Bricker", sont un bel exemple de combinaison innovante de technologies actives et passives en vue de transformer l'un des bâtiments scolaires provinciaux les plus énergivores en une véritable vitrine technologique, a indiqué mardi André Denis, député provincial en charge des travaux.

Le site concerné est celui situé sur le quai Gloesener à Liège, une infrastructure vieille de 125 ans. "Le projet touche l'ensemble des 1.200 étudiants et professeurs qui fréquentent le site au quotidien et améliore le confort global de l'école, de la classe banalisée aux laboratoires de chimie, biochimie, d'électrotechnique et d'informatique en passant par les locaux de travaux pratiques kiné", se réjouit Muriel Brodure-Willain, députée provinciale en charge de l'enseignement.

Raymond Charlier, coordinateur du projet explique le cheminement des aménagements. "De gros travaux de rénovation ont été entamés. D'abord passifs, par l'isolation du bâtiment pour diminuer les consommations énergétiques et dans un deuxième temps par l'inclusion de technologies actives dont on a encore besoin pour le chauffage de façon plus renouvelable".

Trois phases novatrices pour ce projet pilote en Belgique

L'investissement s'élève à 3,3 millions d'euros, dont 954.120 euros subsidiés par l'Europe et 108.521 euros par la Wallonie, le solde étant financé par la Province de Liège. Les travaux ont porté sur le remplacement de la façade principale (700 m2) et des châssis (1.500 m2) et l'isolation des 1.700 m² de toiture. De plus, une chaudière biomasse (chaudière à pellets), couplée à un système de cogénération, a été installée. Cela permet de chauffer l'école et de l'alimenter en partie en électricité. Une ventilation mécanique décentralisée, placée au-dessus des nouveaux châssis des fenêtres, ainsi qu'une isolation thermique à inertie variable, à base de nano-PCM, ont également été mises en œuvre.

"Ainsi, 50% du bâtiment ont été rénovés. Des résultats sont déjà mesurables puisque les dépenses en chauffage pour l'ensemble du bâtiment ont diminué de 13,5%, ce qui représente un gain de 35.000 euros. Dans les parties rénovées, l'économie monte jusqu'à 50% de la consommation énergétique", souligne André Denis.

Bricker est un projet financé par le 7e programme-cadre de la Commission Européenne, plus spécialement via l'axe "rénovation énergétique de bâtiments publics au moyen de technologies innovantes". Avec un bâtiment administratif en Espagne et un hôpital en Turquie, ce site de la Haute Ecole de la Province de Liège constitue l'un des trois "immeubles test" du projet Bricker. Désormais l'école est une vitrine pour ces nouvelles technologies. Plusieurs associations et entreprises ont déjà marqué leur intérêt pour ces systèmes innovants