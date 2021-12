La grotte de Lascaux comme si vous y étiez au Préhistomuseum de Flémalle

Au Préhistomuseum, sur le sol, un immense damier de 24 places est réservé aux visiteurs virtuels immobiles. Très vite, une lumière guide le visiteur. De manière intuitive, le visiteur peut même dessiner sur la paroi de la grotte.

"C'est l'esprit de la grotte qui vous parle, parce que, dans Lascaux, si on n'a pas un guide, on ne remarque pas tout tellement c'est riche, tellement c'est compliqué et entremêlé" explique Olivier Retout, le directeur de Lascaux expérience. "Lascaux, c'est un film dont on a perdu la bande son et qu'on regarde. On regarde ses images, on sent que ça nous parle de quelque chose, quelque chose de magique, quelque chose de religieux, quelque chose de sacré, quelque chose de spirituel. C'est la première fois qu'un site préhistorique fermé au public, -ça, c'est très important-, est accessible en réalité virtuelle. Cela n'a jamais été fait".