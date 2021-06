La Grotte de Comblain, un joyau naturel encore méconnu du grand public

Après plusieurs mois de grise mine, le ciel belge semble avoir enfin activé son mode "été". Peut-être un peu trop d'ailleurs au vu des fortes chaleurs qui ont touché le pays ces dernières semaines. En recherche de fraîcheur pour se cacher de la canicule? La solution se trouve peut-être sous terre puisque la Grotte de Comblain vient de lancer sa saison d'ouverture. Une découverte sublime en plus d'être rafraîchissante.

La Grotte de Comblain, c'est vraiment un joyau naturel

Chantal Counson est animatrice et responsable de la promotion de la Grotte de Comblain. Selon elle, l'endroit est unique, "une merveille à préserver". C'est pourquoi la visite tend avant tout vers une visée de sensibilisation : "Ce que l'on recherche, c'est que le groupe puisse apprécier la visite de ce milieu naturel mais prenne également conscience de l'importance de conserver ce type de sites." Pour ce faire, chaque excursion dans la grotte commence par un retour historique sur la naissance de la cavité : "Il y a, à l'accueil, des maquettes didactiques grâce auxquelles on peut expliquer la formation de la grotte et de la roche de manière très précise."

Une échelle et un esprit plus familiaux

La visite est ouverte à tous ("aussi bien des familles que des groupes scolaires, des mouvements de jeunesse ou des plaines de vacances") et s'organise par petits groupes "pour favoriser l'échange dans la grotte et le confort". Pendant l'été, l'endroit est très prisé des Néerlandophones qui viennent passer leurs vacances dans la région mais chaque visite est adaptée "en fonction de l'âge, des curiosités et des centres d'intérêt des visiteurs".

Si la saison ne manque jamais de curieux, la Grotte de Comblain reste relativement peu connue du grand public. Mais si Chantal aimerait que l'endroit soit plus réputé, elle ne veut pas non plus que le site soit noyé par le tourisme : "L'objectif premier est de conserver la beauté naturelle de la grotte." À Comblain, on ne cherche pas le tourisme de masse : "On veut garder un esprit familial et proche des gens."

Pour profiter de la fraîcheur du lieu ou découvrir les merveilles naturelles de la région, la visite de la Grotte de Comblain se fait sur réservation via leur site internet. Le lieu est accessible du 15 juin au 15 septembre et lors de la semaine de la Toussaint. Petit conseil : ne pas oublier d'emmener un pull pour descendre dans la grotte.