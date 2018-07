La grogne s'amplifie à la FN Herstal

Après la canonnerie, à l'arrêt depuis lundi, les autres ateliers sont aussi touchés depuis ce jeudi matin.

Réunis en assemblée générale à 8 heures, les affiliés FGTB des équipes du matin ont décidé à la quasi unanimité de débrayer immédiatement pour le reste de la journée, puis de travailler au ralenti et d'arrêter les pointages de production durant les 6 jours de travail encore prévus avant la fermeture estivale de l'entreprise.

Un dérèglement industriel et social inadmissible

Le personnel évoque un dérèglement industriel et social inadmissible au sein de la FN Herstal. Il met en cause les ministres wallons Pierre-Yves Jeholet et Willy Borsus. La Région Wallonne est l'actionnaire unique du Group Herstal dont fait partie la FN.

Les autres équipes d'ouvriers affiliés à la FGTB se prononceront en cours de journée. Après l'assemblée de ce matin, le SETCa a, de son côté, invité les employés à suivre le mouvement.