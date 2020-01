La grande verrière du CHU de Liège s'apprête à faire peau neuve

Dès le mois prochain et jusqu’à la fin d’année, toutes les vitres du CHU vont être remplacées. Et des vitres, il y en a un millier, réparties sur 1850 mètres carrés. Cette grande verrière coiffe l’entrée principale de l’hôpital ! Sa rénovation était devenue indispensable.

"Par gros orage, vous voyez des sceaux parce qu’à certains endroits ça coulait vraiment et vous voyez les traces d’écoulement sur les poutrelles. On va remplacer les vitres par un double vitrage, donc on va améliorer la qualité thermique et sonore", explique Louis Maraite, directeur de la communication du CHU de Liège. Ce chantier se déroulera par phases pour permettre à l’hôpital de fonctionner quasi normalement.

L’esplanade du CHU sera aussi rénovée

Un chantier plus court, 4 mois, durant lesquels patients et visiteurs devront tous accéder à l’hôpital via la galerie commerciale. Sur l’esplanade, on compte de nombreuses pierres de couverture descellées. Il va falloir les enlever, améliorer l’étanchéité, le drainage, puis tout replacer. Et tant qu’à faire un peu de poussière, le CHU de Liège et ses alentours seront aussi l’objet de travaux dans les mois, et années, à venir. Notamment les parkings et le boulevard du Rectorat.