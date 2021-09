La Grand Poste rendue aux Liégeois : elle ouvrira au grand public fin de semaine

"C’est parti ! Ça s’entend peut-être un peu dans ma voix mais je suis très ému et très fier." Un mélange d’excitation et d’émotion pour Gérôme Vanherf, directeur de la Grand Poste, et pour toutes les personnes qui ont contribué à sa rénovation. Le bâtiment emblématique du centre de Liège a été inauguré ce mercredi matin. Après quatre ans et demi de rénovation et 40 millions de dépenses, ce nouveau centre névralgique du créatif, de l’innovation et du digital est fin prêt. Il ouvrira les portes au grand public vendredi 10 septembre à 18h.

9 images La rénovation de la Grand Poste a demandé un investissement de 40 millions d’euros et quatre ans et demi de travaux. © Belga / Bernard Gillet © Belga / Bernard Gillet

Cela faisait 20 ans que l’Ancien Hôtel des postes était désert. Autrefois, les Liégeois allaient y acheter leurs timbres, envoyer des recommandés ou encore attendre leur tour pour passer un coup de fil à la cabine. Aujourd’hui, c’est une toute autre aventure qui commence à la Grand Poste. 8000m² où vont cohabiter cinq pôles : un espace de coworking, un food market, une brasserie artisanale, un lieu pour accueillir des programmes d’accompagnement de startup et la section journalisme de l’Université de Liège. Des espaces interconnectés autour de sensibilités partagées pour la nouvelle économie, les industries du digital, les médias et le divertissement sous toutes les formes.

9 images © Belga / Bernard Gillet © Tous droits réservés © Tous droits réservés © Tous droits réservés

Moderniser tout en gardant l’âme du bâtiment classé

"Le but n’était pas d’amener nos grues à l’intérieur et de tout détruire pour recommencer", assure Gérôme Vanherf. "Les façades, les toitures, les piliers… C’est un bâtiment classé", poursuit-il. Alors comment moderniser un tel lieu tout en conservant son âme ? "Dès le début, le but était de la rénover à l’identique avec ce qui était récupérable." Un défi cumulé à un autre : celui d’articuler ensemble des espaces destinés aux travailleurs, aux étudiants et au grand public. "On a travaillé avec de jeunes designers liégeois dont le métier est vraiment d’aménager les espaces de ce type-là, avec ces nouvelles manières de travailler. Pour faire vivre ensemble plein de gens différents, il faut réfléchir sur les espaces pour tous les publics, c’est un vrai challenge mais je pense qu’il est réussi", se réjouit le directeur. Le but était de la rénover à l’identique avec ce qui était récupérable.

9 images Une brasserie artisanale est installée au sous-sol. © Belga / Bernard Gillet © Tous droits réservés

Un projet global pour le quartier Grand Léopold

La rénovation de la Grand Poste intègre un projet plus vaste encore : "La Grand Poste s’inscrit dans le développement du discrit créatif de Liège", explique Gaëtan Servais, CEO de Noshaq, principal investisseur. L’aboutissement de ces quatre années de travaux n’est en réalité qu’un début. "L’idée c’est de continuer et de contribuer à la rénovation de l’ensemble d’un quartier, qui va de Cathédrale Nord ou grand Léopold pour en faire un quartier où il faut bon vivre, se divertir, se nourrir et travailler." Un rêve urbanistique un peu fou. Deux projets supplémentaires concernent cette partie de la ville. Tout d’abord le Fiacre, qui est le dernier bâtiment de la place Saint-Etienne à encore avoir été rénové. "C’était une zone de stockage du Grand Bazar à l’époque. L’idée est d’en faire un lieu avec des acteurs de la créativité et de l’innovation", projette Gaëtan Servais. "On a aussi un gros projet immobilier sur tout le quartier Madeleine, entre la rue cathédrale et la rue Souverain Pont. C’est un projet immobilier pour servir de débordement à la Grand Poste." Une sorte d’extension pour celles et ceux qui n’auront pas eu de place dans les locaux de celle-ci. Avec cette ambition de créer une sorte de communauté articulant artisans, commerçants, entrepreneurs et résidants. "Un rêve urbanistique un peu fou", mais exaltant pour le CEO.