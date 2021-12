"La Grand Poste Autrefois" raconte ce bâtiment emblématique en photos, anecdotes et souvenirs

Profitant de la rénovation complète du célèbre bâtiment, les éditions Noir Dessin viennent de publier un livre sur l’histoire de la Grand Poste de Liège, richement illustré et raconté par celui qui en fut le responsable de l’entretien. "La Grand Poste Autrefois et les rues avoisinantes" est un ouvrage de 200 pages et comprenant 300 photos sur ce bâtiment emblématique, situé en bord de Meuse à Liège. Un livre rédigé à deux plumes, par Yvon Labarde, aujourd’hui décédé, et Michel Elsdorf.

"Yvon Labarbe était un postier, il travaillait à la Grand Poste. Il était chargé du bâtiment et des mobiliers. Autant dire que ce monsieur connaissait la Grand poste sur le bout des doigts", raconte Michel Esldorf, ravi d’avoir collaboré avec une personne riche de souvenirs et d’anecdotes au sein de ce bâtiment liégeois. Au-delà de son savoir immatériel, Yvon Labarde a nourri "La Grand Poste Autrefois" de centaines de photographies et de documents d’archive. "Et c’est ça qui fait la richesse des livres que Noir Dessin édite : c’est qu’il y a énormément de photos. Grâce à lui, on a eu des photos, des documents de première main et des souvenirs aussi", appuie le coauteur.

Comme Michel Elsdorf l’explique, il ne s’agit pas ici d’un ouvrage d’architecture. Il s’agit de raconter l’histoire de ce bâtiment, des hommes et des femmes qui y travaillaient, mais aussi de la vie qui grouillait partout autour, dans le quartier. "Il faut savoir que la poste existait bien avant la création de la Grand Poste. Celle-ci a été inaugurée en 1901, à quatre ans de la fameuse Exposition universelle de Liège de 1905, qui va drainer plus de 5 millions de visiteurs. Des visiteurs qui écrivent des cartes postales à leurs proches. C’est là que la Grand Poste de Liège est devenue un bâtiment emblématique pour tous ces gens."