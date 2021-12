La gare des Guillemins accueillera bientôt une nouvelle crèche et une salle de sport

Une salle de sport, une crèche… Il y aura bientôt un peu plus de vie à la gare des Guillemins. Un appel à candidature a été lancé par la SNCB pour occuper deux locaux, dans ce bâtiment emblématique de Liège.

Vélo elliptique, rameur ou tapis de yoga… D’ici quelques mois, il sera possible de transpirer un peu avant sa journée de travail, au saut du train. Autre service à venir : une crèche, qui facilitera la vie de certains navetteurs ou des habitants du quartier.

La volonté de la SNCB c’est de faire de cette immense gare, un véritable lieu de vie. Ces locaux disponibles se trouvent à l’arrière de la gare, au niveau du " kiss and ride ".

Vingt nouvelles places de crèche

La crèche fera un peu plus de 300 mètres carrés. Elle pourra accueillir une vingtaine d’enfants et s’installera dans les anciens locaux de la crèche " les petits voyageurs", qui a déménagé à deux pas de là.

" Avoir une crèche dans une gare c’est vraiment intéressant. Cela profite aux navetteurs qui peuvent déposer leur enfant dans le milieu d’accueil en allant au travail et le chercher en revenant. Mais cela peut aussi intéresser d’autres personnes car une gare, c’est un lieu de mobilité, facilement accessible ", estime Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB

Cours de yoga, de danse ou machines de sport

L’autre espace, destiné à accueillir un " concept sportif ", est actuellement occupé par des salles de réunion, trop rarement utilisées. Il s’agit d’un local de 200 mètres carrés, dont une partie en mezzanine. A quoi ressemblera cette salle de sport ? Pour l’instant presque toutes les idées sont les bienvenues. " On ne pourra évidemment pas y installer une salle de basket, car le lieu ne s’y prête pas ", précise Marianne Hiernaux. " Mais on peut imaginer des cours de yoga, de danse, des machines de sport. Cela pourra concerner tous les publics, des enfants aux séniors. On lance un appel à candidats pour que toutes les idées puissent émerger ".

Ces deux services – crèche et salle de sport — devraient donc être proposés dès l’année prochaine. Les dossiers de candidature sont attendus, courant du mois de décembre.