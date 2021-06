La gare de Flémalle-haute transformée en appartements et office du tourisme

La gare de Flémalle-haute sera bientôt transformée en trois appartements, dont deux pour des pompiers volontaires plus un nouveau local pour l’office du tourisme qui va revenir de Chokier. La commune de Flémalle vient de publier l’appel d’offres.

La gare de Flémalle-haute est trop grande pour la SNCB qui n’y a plus qu’un guichet électronique. Mais le bâtiment est très caractéristique et la commune préfère s’en servir plutôt que le voir détruire.

Les toitures latérales remplacées par des blocs d’habitation

"Si on voit le bâtiment de face" détaille l’échevin Frédéric Vandelli, "la partie centrale va être dédiée au futur office du tourisme. Il y aura une certaine porosité entre la zone des pas perdus pour les voyageurs et l’office du tourisme. De part et d’autre, on va enlever les toitures et à la place on va implanter des blocs pour trois logements, dont deux seront sans doute réservés à des pompiers volontaires". Ces blocs contemporains trancheront sur l’ancien bâtiment par leur couleur et leur style.

Autour de la gare, toute la place doit être rénovée. "Une partie de la place restera dédiée à la circulation automobile. On va faire un petit rond-point où les gens pourront tourner et redescendre. L’autre moitié ne sera plus dédiée à la voiture. Ce sera une vraie place. Au milieu, il y a des arbres et on va les garder."

Début du chantier en 2022

L’appel d’offres a été lancé. Toute société belge peut y participer. La commune se laisse jusqu’à septembre pour analyser les offres. "Après analyse, ça doit encore passer devant la tutelle. Ça peut prendre trois mois. Ça veut dire que les travaux devraient débuter en 2022."

La commune de Flémalle a un bail emphytéotique de 75 ans. Les travaux doivent coûter 600 000 Euros pour la place et 1,7 millions pour la gare, en partie subsidiés.