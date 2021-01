La galette des rois, une tradition bien ancrée

Ce début du mois de janvier annonce l'arrivée de la traditionnelle galette des rois. Peut-être l'avez-vous déjà dégustée ce dimanche. En tout cas, dans les boulangeries, elles étaient très demandées hier. Nous nous sommes rendus dans l'une d'entre elles, en région liégeoise.

Comme chaque année, ou presque, covid oblige

Chaque année, dans cette boulangerie liégeoise, on n'échappe pas à la tradition. Depuis plusieurs jours, les équipes s'affairent à la confection d'un seul produit phare: la galette des rois. Pascale Eggen, boulangère: "Cette semaine, ce ne sont que des galettes. Cette année, c'est un peu plus compliqué parce que d'habitude, c'est aussi une fête au niveau des entreprises, et cette année, les gens sont en télétravail. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé trois galettes de quatre personnes parce qu'elles vont les déposer dans les familles plutôt que d'en prendre une grande pour tout le monde".

Une galette qui est le fruit d’un long processus. Bernard Eggen, pâtissier: "On doit faire le feuilletage. Ensuite, on a une frangipane à faire, et surtout il faut avoir une belle fève, et on met de l'abricot qui donne un peu de fraîcheur à la galette".