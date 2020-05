La frilosité des parents et enseignants liégeois envers le retour à l'école

En ce premier jour de la première phase de déconfinement, c’est loin d’être l’engouement pour la reprise des activités dans l’enseignement communal liégeois. C’est un pouvoir organisateur qui compte, dans le fondamental, dix mille élèves. Sur une cinquantaine d’écoles, elles sont une quinzaine à être restées ouvertes ces dernières semaines, comme garderies, fréquentées au total par une trentaine d’enfants. Ce lundi, l’augmentation a été limitée : une quarantaine de présents.

Voici quelques jours, les directeurs ont contacté les familles, pour tenter de voir à quoi s’attendre, au fil des retours en usine et des réouvertures de commerces. Il règne encore une certaine incertitude : les gens ne savent pas nécessairement quelles vont être les exigences de leur employeur. Mais, très clairement, ce n’est pas la ruée, même pour la fin du mois. Les instituteurs et institutrices ne sont pas toujours enthousiastes, non plus. Pour chaque implantation, une équipe de "réservistes" a été prévue, qui puisse être activée chaque matin si un afflux massif est constaté.