La Forêt-Noire, glace artisanale européenne en 2018

Chaque 24 mars, la glace artisanale est mise à l'honneur lors de la journée européenne de la glace artisanale. Huit pays y participent : la Belgique, l'Italie, l'Autriche, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, la République Tchèque et l'Allemagne. À tour de rôle, ces pays proposent une glace originale au goût unique, supposé refléter les saveurs du pays. En 2016, la Belgique avait proposé la glace "Poire Royale". L'an dernier, c'était au tour de la France qui s'est illustrée avec son parfum "framboise melba". Cette année, place aux Allemands. Nos voisins se sont inspirés d'une de leurs patisseries emblématiques : le Forêt-Noire.

Une glace au chocolat, des cerises et des éclats de chocolat pour ajouter un peu de croquant, voilà la fameuse crème glacée proposée par les Allemands. De quoi ravir Theresa, amatrice de glace : "C'est très bon! C'est un goût qui va plaire à beaucoup de gens parce que l'association de la cerise avec le chocolat et un peu de croquant, c'est l'idéal." Un avis que partage Henry : "C'est un goût original qu'on ne connaît pas toujours chez nous. On le connait plus en pâtisserie qu'en glace. C'est chouette, il y a un contraste entre l'acidité des cerises et la douceur du chocolat. Ça vous rappellera très certainement les desserts que vous avez déjà goûtés." Pour le plus grand plaisir des Belges, gros consommateurs de glace. On estime qu'en moyenne, nous mangeons 7 litres de glace par an, ce qui est supérieur à la moyenne européenne.

Une reconnaissance pour les artisans

L'objectif de cette journée européenne de la glace artisanale est double. Elle permet de mettre en avant les saveurs des pays participants, mais aussi, le savoir-faire des artisans comme l'explique Henri-Philippe Tavolieri, président de l'Association Royale des Artisans Glaciers Francophones : "C'est important de faire prendre conscience aux gens qu'il y a encore des artisans qui travaillent en circuits courts, avec des produits proches de chez eux. Surtout dans les périodes actuelles avec certains petits scandales..." Ignace Di Maio est, lui aussi, membre de l'association : "Il faut faire connaître nos glaciers artisanaux. Ici en Wallonie, nous avons de très bons glaciers artisanaux. Nous sommes un petit peu en train de disparaître, mais ceux qui restent sont des vrais! Surtout à Liège où il y a un véritable nid. Pourquoi? C'est la Cité ardente, il y fait très chaud."

La glace "Forêt-Noire" est disponible chez tous les artisans wallons qui participent à l'action. Vous pouvez les retrouver ici. Le logo jaune et bleu de la journée européenne de la glace artisanale est également affiché sur la porte de leur enseigne ou sur le camion ambulant.