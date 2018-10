La fonderie Magotteaux va devoir répondre de "trouble de voisinage"

Un habitante de Vaux-sous-Chevremont a décidé de saisir un juge de paix. Depuis un an et demi, elle est locataire d'un logement social du Foyer Fléronnais, à quelques mètres de l'usine. Elle dénonce de mauvaises odeurs, mais pas seulement. Elle subit une gêne olfactive, mais surtout elle souffre de céphalées, de nausées, de fatigues. Elle a deux enfants: l'un vit en permanence avec elle, et présente des symptomes analogues; l'autre qui ne réside pas là tout le temps ne se plaint de rien.

Elle alerté la police de l'environnement, et l'institut scientifique de service public a procédé à des analyses. Plusieurs susbtances toxiques ont été relevées, benzène, fluorène, acénophtène. Les taux sont anormalement élevés, mais, pris séparément, sans jamais dépasser les normes autorisées. La fonderie Magotteaux respecte donc son permis. Elle n'est pas "en faute". Les rapports évoquent une "pollution sporadique". La dame a demandé au Foyer Fléronnais à déménager, mais sans succès jusqu'ici. Elle réclame la cessation des nuisances. Elle reconnaît qu'elle est hypersensible. Et c'est d'ailleurs de ce point de vue que son action en justice présente un vif intérêt: c'est une sorte de lancement d'alerte, pour qu'une étude épidémiologique soit menée. Selon son avocat, l'administration communale, le ministère de la santé, et le Foyer Fléronnais devraient commencer à se préoccuper de la qualité de l'air dans cette zone....