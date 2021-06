La fonderie chargée de rénover les colonnes de la galerie Léopold II à Spa fait faillite : quelles conséquences ?

A Spa, le chantier de rénovation de la galerie Léopold II et du pavillon Marie-Henriette est en cours depuis septembre 2020. Cette galerie est classée et tous les éléments et matériaux seront conservés ou remplacés à l’identique. Parmi ces éléments : les dizaines de colonnes en fonte qui soutiennent le toit en zinc de la galerie. Mais pour ces colonnes, un problème vient de surgir : la fonderie chargée du travail de rénovation vient de déposer le bilan. Cela ne devrait toutefois pas retarder le chantier.

"Il y a 150 à 160 colonnades qui étaient dans cette fonderie. Nous avons trouvé un accord avec le curateur et avec le juge-commissaire de la faillite pour reprendre toutes les colonnades et elles sont en lieu sûr maintenant", souffle Paul Mathy, échevin spadois du patrimoine.